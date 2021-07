Kui arvate, et elate vabas riigis, ja kasutate Twitterist (330 mln kasutajat) või LinkedIni (750 mln kasutajat), arvake uuesti. Mõlemad sotsiaalmeediaplatvormid on teinud kummarduse Hiina kommunistliku partei eest. Ja nad ei soovi sellest rääkida.

Minu sõber Anne-Marie Brady on üks maailma parimaid Hiina vaatlejaid. Eelmisel nädalavahetusel peatas hoiatus iga väljaspoolse inimese, kes üritas teda aadressil @anne_mariebrady külastada. Teda otsivad inimesed jõudsid tühja kohta: ta oli muutunud digitaalseks mitteisikuks. Ta konto pandi tema enda eest lukku, nii et ta ei saanud enam postitada säutse, saata inimestele sõnumeid – või kaevata Twitterile.

Mõni päev varem muutsin ma oma profiili LinkedInis. See hoiatas hiljuti mõnda Pekingi prominentset kriitikut, et nende kasutajaprofiilid pole Mandri-Hiinas nähtavad, sest need rikuvad kohalikke seadusi. Otsustasin seda katsetada. Lisasin mõned detailid oma nädala uudiskirja The China Influence Monitor, mis mainib Taiwanit (Hiina Vabariik), «Tiibeti ja Ida-Turkestani identiteedi» põrandaalust kirikut ja Tiananmeni väljakut – kõiki tabumõisteid, millest võisin mõelda. See töötas kenasti. Üsna pea saatis LinkedIn viisaka ebamäärase e-kirja. Mind blokeeriti samuti.