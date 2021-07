Usinamad kodanikud muidugi ei maga: Twitteris säutsuvad nii boomer’id kui millenniaalid ühtviisi innukalt, et valitsus on lohe ja magab jälle kõik ohumärgid maha. Aga mida saab selle vastu n-ö personaalsel tasemel ette võtta? Sääsepinin on küll tüütu, aga ei põhjusta suuremat häda ametnike mammutkehale. Riigivalitsemine on üks ääretult inertne tegevus, selleks et seal midagi kardinaalselt muutuks, läheb vaja ilmselt veel suuremat vapustust kui üleilmne pandeemia. Mina tõtt-öelda imestan, et struktuurid ülepea veel püsti seisavad: et prügi veetakse ära, et kraanist tuleb vesi, et ühiskondlik transport toimib, et asju müüakse ja ostetakse, et inimesed ikka muudkui ehitavad ja vuntsivad oma kodusid üles, kuigi neile on poolteist aastat pähe taotud, et surm on järgmise nurga taga. Eks see ole seesama inerts. Võimatu on välja juurida üleüldist elamiseiha, optimismi ja lootusrikkust.