Käesoleva suve üheks oluliseks sündmuseks on presidendivalimised. Eesti riigikorralduses ei oma president kuigi palju reaalset võimu, aga ühelt poolt on ta sümboolse tähtsusega riigi kodanike jaoks ning teiselt poolt väga oluline riigi esindamisel rahvusvaheliselt. Eestis on vähe inimesi, kes iga ministrit mäletaks, aga iga haritud inimene teab kõiki presidente ja omab nende poolt edastatud sõnumi suhtes arvamust.