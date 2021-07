Eestis sündinud tehnoloogiahiiu edu taga on ajud ja soodne ärikeskkond

Wise’i edulugu aitab kinnistada kuvandit Eestist kui edukast digiriigist

Wise’i edu näitab, et idufirmadel on tulevikku

Päeva karikatuur 08.07.2021 FOTO: Urmas Nemvalts

Tehnoloogiafirma Wise noteerimine Londoni börsil annab tunnistust Eesti eduloost ja näitab innovatsiooni vajalikkust majanduses. Aastaid tagasi küsis president Lennart Meri, mis võiks olla Eesti Nokia. Ja pikkadeks aastateks maeti Eesti Nokia leidmise idee maha. Nüüd on vastus käes: Eesti Nokia on Wise.

Wise’i väärtus Londoni börsil on üle kaheksa miljardi naela, niisiis on see kõige väärtuslikum tehnoloogiafirma, mis on Londoni börsiga ühinenud. Wise’i asutajaist Taavet Hinrikusest ja Kristo Käärmannist said ka Eesti esimesed miljardärid.

Ingliskeelne nimi Wise on sümboolse tähendusega («tark»). Eestis sündinud tehnoloogiahiiu edu taga on ajud ja Eestis idufirmadele soodne ärikeskkond. Mõnikord on lausa ironiseeritud selle üle, kas Eestis on ikka vaja nii palju idufirmasid ja kas Eesti peaks end maailmas just idufirmade kaudu reklaamima. Wise’i edu näitab, et idufirmadel on tulevikku.

Võib öelda, et Wise’i edu tagas oskus olla õigel ajal õiges kohas. Seda arvestades eriti IT-sektori kasvavat tähtsust maailma majanduses. Ent see oskus ei teki tühjalt kohalt, selleks on vaja teadmisi. Samas näitab nime Transferwise all alustanud Wise’i lugu, et loeb ka suutlikkus teha tööd investoritega ja sammhaaval edasi liikuda.

Mõnikord mõtleme end Eestis tegelikkusest suuremaks. See ei ole kindlasti niimoodi Wise’i puhul.

Oleme näinud sedagi, kuidas sisuliselt nullist on alustanud näiteks Bill Gates, Mark Zuckerberg või Steve Jobs, kes oma tegevusega muutsid inimeste harjumusi ja elukeskkonda. Nende kõrvale võib nüüd lisada Taavet Hinrikuse ja Kristo Käärmanni. Võibolla on selline võrdlus Wise’i asutajaile liiga suur avanss – tuntud ärileht The Financial Times tsiteerib Käärmanni, kelle sõnul «on tähtis meeles pidada, et me oleme siin väga oma teekonna alguses».

Veel kord tuleb Wise’i edu taustal rõhutada panustamist teadus- ja arendustegevusse. Seda on teinud ka Wise’i asutajad, investeerides omakorda uutesse idufirmadesse.

Mõnikord mõtleme end Eestis tegelikkusest suuremaks. See ei ole kindlasti niimoodi Wise’i puhul. Wise’i palusid Londonisse jääda nii Briti peaminister Boris Johnson kui ka rahandusminister Rishi Sunak – Wise oleks võinud minna ka USAsse või Kopenhaagenisse, mis on pärast Brexitit tõusnud Londoni kõrval Euroopa finantspealinnaks. Omamoodi aitab Wise pehmendada seda, mida tähendas Ühendkuningriigile Brexit ja teiste linnade tõus Londoni kõrvale finantssektoris.

Wise’i edulugu annab aimu 21. sajandi ärimudelist: kõigil, ka väikeriikide ärimeestel on võimalused. Lisaks tulevad veel mängu avatud piirid, seda ka küberruumis, milles tegutsemine peab olema turvaline ning reeglitega reguleeritud.