Miskipärast on nii, et spordimaailmas panevad enam-vähem võrdse suurusega riigid end ikka mõtteis joonele. Me oleme Lätist paremad jalgpallis ja mõnedel andmetel ka korvpallis, sest meie jõudsime EMile, aga nende staarideta koosseis mitte. Aga siis vaatad Sloveeniat ja nutt tahab kurku tulla.

Tegelikult on sloveenide edu ju hämmastav. Neid on veidi alla kahe, meid veidi üle 1,3 miljoni. Nende pindala on veidi üle 20 000 ruutmeetri, meie oma 45 339. Nende pallimängualade esindajad on palju kuulsamad kui meie omad, nende sportlased võidavad tiitlivõistlustelt rohkem medaleid.