Suvekuumuses valitsuserakondade poolt algatatud maksudebatt on sisutühi ja keskendub vaid maksude tõstmise ja alandamise temaatikale, kusjuures keegi ei ole välja öelnud, mille arvelt neid samme tahetakse astuda, kirjutab ettevõtja ja Eesti 200 liige Joakim Helenius.

Eesti 200 on teistmoodi, tulevikku vaatav ja pika plaani erakond. Meie usume, et Eesti rahvas on valmis kuulama hoolikalt läbimõeldud tervikpilti, ja räägime maksudest viisil, mis ei sisalda ainult populaarseid lubadusi, vaid ka seda, kust tuleb raha nende lubaduste täitmiseks.