Eesti partnerriigi Gruusia pealinnas toimunud rünnak ajakirjanikele, LGBT-aktivistidele ja rahumeelsetele elanikele on ohumärk riigi suundumustest ning piinlik seik, mida ei saa enam tagasi pöörata.

Artikkel on kuulatav digipaketi tellijatele

Viimastel aastatel on aina hellitatud lootust Gruusia tihedamale koostööle Euroopa Liidu ja NATOga, kuid riigi juhtkond ei näita, et pühendumus oleks ehtne. Pealinna tänavatel kontrolli alt väljunud vägivalla jättis politsei tähelepanuta ning vägivalda õhutas tagant kirik, riik aga vaatas kõike sisuliselt tegutsemata pealt. Korravalvurid ei suutnud pakkuda kodanikele turvatunnet ning see võib mõjutada niigi habrast usaldust institutsioonide vastu.