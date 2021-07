Doktori võrdlev näide on mulle viimase kahe aasta jooksul korduvalt meelde tulnud, kui on saabunud järjekordsed uudised Toompealt. Rahvale tsirkuse pakkumisega saadikute poolt on mindud ikka väga üle piiri. Peen tunnetus on puudu. Vastavalt publikule tuleb teha ka nalja. Kuid riigikogulase seisus, mis peaks näitama eeskuju, ei näita seda mitte.