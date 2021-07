Juuni keskel toimus Digitaalehituse klastri poolt korraldatud rahvusvaheline seminar «Kuidas andmepõhise planeerimisega luua paremaid elukeskkondi?». Vastust otsiti küsimusele, kuidas kaasaegne elukeskkond tekib: kas selleks kasutatakse kõiki võimalikke andmeid maksimaalselt ära ja kas seda peaks üldse tegema? Kas andmete alusel planeeritud elukeskkond on hea ja arvestab kõigi vajadustega? Võib-olla me ise ei kujundagi elukeskkonda, vaid see areneb hoopis omasoodu ning kujundab hoopis inimest ümber? Seminaril toodud näidetest kirjutab Digitaalehituse klastri andmete töögrupi juht ja AS Usesoft projektijuht Kristel Uibo. Seminari ettekanded on järelkuulatavad.