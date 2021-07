Jõhker sõnakasutus ja inimese avalik alandamine on aeg-ajalt tõusnud meie avaliku diskussiooni keskmesse. Vääritu teo toimepanija saab tähelepanu ja laiem avalikkus reageerib reeglina hukkamõistvalt. Tegu on justkui igavesti pöörleva kuradirattaga, mis lihtsalt on olemas ega ohusta päriselt kedagi. Võtta seda süütu teo või normina on siiski ohtlik, sest see suurendab inimeste arvu, kes langevad kultuuritraditsioonist välja, mis omakorda võib kasvatada ühiskonna vägivaldsust.