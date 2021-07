Artikkel on kuulatav digipaketi tellijatele

Teateid raiekavadest tuleb viimasel ajal sama tempokalt, nagu kasvavad looduskaitsjate read. Paljudest saavad metsa eest võitlejad seetõttu, et saed kipuvad kodukandi kallale. Nende aeg kulub muremõtetele ja ööd on unetud. Vähem mõeldakse sellele, kui palju on kannatajate seas lapsi.