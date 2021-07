Terviseameti laos temperatuuri tõusu tõttu riknenud ravimite puhul on kinnitatud, et süsteem oli mitmekordselt turvatud. Teade temperatuuri tõusu kohta oleks pidanud jõudma erinevaid kanaleid pidi erinevate isikuteni – aga ei jõudnud.

Selline olukord ei ole esmakordne. Peaaegu iga suurema õnnetuse korral kinnitavad asjaomased asutused, et sellise õnnetuse tõenäosus oli peaaegu võimatu, sest tegemist oli mitmekordselt turvatud süsteemiga, ja iga turvameetme korral oli õnnetuse tõenäosus üliväike. Loogiline arutelu ütleb, et kui on kolm turvameedet, millest igaühe mittetöötamise tõenäosus on üks sajandik, siis kolme sõltumatu turvameetme rakendamisel oleks tõenäosus, et need kõik ei tööta, üks miljondik.