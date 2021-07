Ometi teame me kõik ­praeguses ajas elavad, et need võistlused toimuvad järgmisel ehk 2021. aastal. Me kõik teame ka, miks need võistlused aasta võrra edasi lükati. Aga kas ei terenda siin võimalus, et me hakkame juba praegu, kui 2020. aastast pole möödunud veel aastatki, mõtlema sellest kui null- või kaduaastast? Millestki, mis tuleks kalendrist tagantjärele maha tõmmata?