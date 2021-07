Esmapilgul ei tundu need kaks nime – Eesti ja Aafrika – mitte just suure ühisosaga.

Asuvad need ju ka ­lihtsalt geograafiliselt teineteisest väga kaugel. Puudub ühine ajalugu, võib-­olla ehk ainukese sarnasusena tõik, et mõlemad nimetatud olid aastasadu koloniaalpoliitika tallermaad. Loomulikult erinevused rahvastiku suuruses ning lõpuks on selline võrdlus ebakorrektne juba ka pelgalt seetõttu, et üks on edukas, kiirelt areneva ühiskonna ja majandusega väikeriik Euroopa kirdenurgas ning teine maailma kiiremini kasvava elanikkonnaga, väga erineva riigikorraga riikidega kaetud, tohutute maavaradega õnnistatud hiiglaslik kontinent.