Tõsistest kliimamuredest hoolimata pole valijaskond nõustunud kulutama vajalikke triljoneid, et heitkoguseid dramaatiliselt vähendada. Seetõttu on kliimamuutuste vastased esivõitlejad järjest enam hakanud järgima uut strateegiat: kliimapoliitika läbisurumist kohtute kaudu. ÜRO andmetel on 38 riigis üle maailma esitatud vähemalt 1550 kliimamuutuste alast kohtuasja, mille taga on sageli noored, kes on mures oma tuleviku pärast. Kahjuks aga õõnestavad sellised juhtumid demokraatiat, kahjustavad vaeseid ja juhivad meid kõrvale nutikamatest kliima parandamise viisidest.