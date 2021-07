Postimehe lugejad on taibukad ja lahendasid pealkirjas toodud mõistatuse muidugi kohe ära. Alljärgnevalt tuleb tõepoolest juttu ahvimisest, mida lisaks ahvidele õpivad suurepäraselt valdama ka kõnet imiteerivad linnud, treeneri liigutusi jäljendavad õpilased ja professori loengul esimese haigutaja järel teisedki justkui iseenesest haigutama hakkajad (või haigutust tahtejõuga alla suruda püüdjad). Rääkimata lemmikmeeskonna ründaja löögiasendit automaatselt peegeldavast fännist tribüünil, kui tema iidolil on tekkinud skoorimisvõimalus (jalgpall pole selles mõttes parem kui seks, sest ka seksuaalkäitumises on vastukajal oma koht).