Terviseameti külmlaos riknes 29. juuni uudiste kohaselt vähemalt 100 000 vaktsiini- ja ravimidoosi. Eilse seisuga hinnati kahju suuruseks umbes kolm miljonit eurot, tegelikult on see oluliselt suurem, sest riknenud annuste hulk 30. juuni seisuga on ajakirjanduse andmetel suurem – kuni 250 000. Isegi kui kindlustusselts kahju hüvitab, jääb omavastutuseks kahjusummast kümme protsenti, mis on ligi kolmandik miljonit eurot juba pelgalt esialgse kahjuhinnangu järgi. See on vaieldamatult raske tagajärg nii riigile, kui ka maksumaksjatele. Ravimite mittekasutamisest tekkida võivat tervisekahju pole veel keegi kokku arvanud ning see pole üksnes rahaline. Kahju põhjused ja süüdlase olemasolu pole seni teada. Õigusriigis tehakse süüdlased või nende puudumine kindlaks seadusega sätestatud menetlustes, milledeks on haldus- või kriminaalmenetlus.