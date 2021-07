Artikkel on kuulatav digipaketi tellijatele

Ma väga loodan, et see projekt innustab noori, kes seisavad praegu karjäärivalikute ees, valima elektroonikainseneri elukutset. Maailmatasemel projektides osalemiseks ei pea minema tööle välismaale, neid saab teha ka siinsamas Eestis ning meil on maailma kosmosetööstusele pakkuda lisaks küberkaitsealastele teadmistele ka tipptasemel riistvara.