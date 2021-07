Kas me kujutame endale ette üht naispoliitikut meespoliitikule ütlemas «Teie tänase ülikonna nööbid on kui minu koera silmad»? Teleekraanil vanemat naispoliitikut nooremat meest vaigistamas sõnadega «Mis sa kired siin!»? Naispoliitikut parlamendile vastava peaministri poole plõksimas «Mis sul viga on? Ma tahaks su adekvaatsust kontrollida – ei tea, mis diagnoos võiks sind solvata»? Meediat arutamas, kui kalliks lähevad presidendi ülikonnad?

Õllesaalis on see kõvem, kel valjem ja jämedam hääl ning «reljeefsem» sõnapruuk. Mehed omavahel, mehed õiges kohas – normaalne ju, et kõvematel kõvem hääl, pikematel rohkem mõistust, jämedamal rohkem jõudu (mu isa küll ikka meenutas rahvatarkust, et pikkus pole mõistus ja jämmus pole jõud).