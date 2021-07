Karl Lembit Laane FOTO: Erakogu FOTO: Erakogu

Üliõpilase sotsiaalsete tagatiste süsteem on olnud juba aastaid üles ehitatud põhimõttel, et üliõpilase töö on õppimine ja tema puhkus on töötamine. See on eluviis, mille hinnaks on õpivõime langus ja vaimse tervise allakäik, kirjutab endine Tartu Ülikooli üliõpilaskonna esimees Karl Lembit Laane.



tellijatele Artikkel on kuulatav digipaketi tellijatele

Tellijale

Viimasel ajal on mul vestlustes kaastudengitega olnud mitu korda teemaks küsimus, mida suvel teed. Kui välja jätta veel mõned, kes nimetasid reisimist, siis kõige valdavam vastus oli siiski «töötan», kusjuures kui ühele neist sai öeldud, et loodetavasti jõuab ta siiski suve jooksul puhata ka, vastas ta: «Kellel selleks aega on?» Näib, et ühiskonnas kehtib üliõpilasele eriskummaline norm: tudengi töö on õppimine ja tema puhkus on töötamine.