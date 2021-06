Alustuseks on selle žesti kõige otsesem tulemus, et see on andnud õiguse populistidele ja avanud Pandora laeka. Ühest küljest on president oma «lubaduse» täitnud ja Marti Kuusikult vabandust palunud, teisalt näitab see, et riigipea tunnistas populistliku partei liikmele tehtud «ülekohut». Kui esimene on märk sellest, et president võtab oma sõnade eest vastutuse, siis teine on ohtlik žest. Väljendades kaasavat suhtumist, kaotab Eesti vabariiki esindav isik oma võimupositsiooni inimese suhtes, kes kuulub populistliku erakonna ridadesse. Teiste sõnadega, nende võimupositsioonid on oluliselt erinevad ja riigipea ei peaks endiselt valitsusametnikult vabandust paluma ilma kohtu lõpliku otsuseta, rääkimata antud valitsusametniku seotusest poliitilise erakonnaga, kes on nende väärtuste vastu, mille eest on seisnud president.