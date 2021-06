Artikkel on kuulatav digipaketi tellijatele

Ettepaneku ajendiks oli asjaolu, et kehtiva seaduse järgi peaks vägistamisega kaasnema vägivald või abitusseisund, aga vägivalda tõendavaid vigastusi ohvril tegelikult sageli ei leitagi. Ohvri pöördumine politsei poole võib seega lõppeda nii, et kurjategija jääb karistuseta ning kogu protsessi tulemuseks on vaid taasohvristamine ja täiendav trauma.