Peaministril tuleb just praegu, kui on rahulik, teavitada rahvast regulaarselt, mida teha, et sügisel koroona ei leviks, kirjutab Eesti 200 juhatuse liige Karin Kaup Lapõnin.



Eesti Raadio uudised kõlavad sellest, kuidas Soomel on mure, et jalkafännid käisid Peterburis ja üle 120 inimese tuli tagasi koroonaga. Fännid kirjeldavad, kuidas Piiteri lennujaamas ja staadioni ümbruses nõuavad venelased maske, aga linna peal ei huvita see kedagi, nagu pandeemiat ei olekski. Samas tuvastati 25. juunil Venemaal üle 20 300 nakatumise.

Eestitki ei paista Venemaalt saabuv Covid huvitavat. Eesti piiril ei ole negatiivset koroonatesti mitte kunagi nõutud ega nõuta ka nüüd. Eestis elavad vene kodanikud ja hallipassilased käivad vabalt üle Narva silla – ei mingeid kohustuslikke teste ega kontrolli, kas nad on isolatsioonis või teevad riiki saabudes teste. Võin kihla vedada, et enamik ei ole isolatsioonis ja ei tee teste. Pigem arvavad, et koroona on fake news.