Üle saja aasta tagasi oli eesti rahval küllalt tahtmist, et jõud koondada ja raha kokku panna ning teater ehitada. Nii võiks me seda teha praegugi, kirjutab operihuviline pensionär ja vabakutseline tõlkija Tõnis Värnik.

Vajadusest ehitada praeguse Estonia asemele tänapäeva vajadustele vastav ooperiteater on Eestis vahelduva eduga räägitud juba kümneid aastaid. Äsja riikliku rahastuse jagamise ajal ja järel kultuuriobjektidele tõusis teema õnneks taas päevakorda, aga vähemalt mulle tundub, et kui Estonia juurdeehitus (või uus ooperimaja) esimese kolme hulka ei mahtunud, kipub asi jälle ununema. Oli küll pisut juttu sellest, kas piirduda praeguse teatri juurdeehitusega või panna siiski püsti uus ooperiteater, aga see oli ka kõik. Niisiis tuleb tõdeda, et riik on oma sõna öelnud.