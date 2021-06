Minister Lauri selgitas, et riigi peaprokurör Andres Parmas ei otsustanud Indrek Tibari valimist üksinda, vaid tegemist oli kollegiaalse otsusega. Komisjonis oli veel kaks prokuröri ja üks personalinõunik. Ning et peaprokurör on kindlasti piisavalt professionaalne, et osata oma isiklikud suhted eristada oma ametkondlikust tegevusest ja tööalastest suhetest. Lisaks on Eesti ühiskond piisavalt väike, inimesed tunnevadki üksteist tihtipeale päris hästi. Meeste omavaheline sõprus konkursi tulemusi ei mõjutanud ning minister mingisugust korruptsiooni selles kõiges absoluutselt ei näe.