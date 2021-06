Viimasel ajal on õnneks saanud palju tähelepanu pesitsusrahu teema. Ebaselgeks jääb aga arutelu eesmärk. Ilma vastuseta on keeruline kohale jõuda. Võiks küsida, kas me üldse peame pesitsusrahu piisavalt oluliseks, et selle nimel tegutseda ja võimalusi leida. Lepiks õige kokku, et olulisem on aasta läbi puitu varuda ning leppida elurikkuse kao kui paratamatusega. Nii äärmuslik kui see mõttekäik ka ei tundu, valitseb praegu just selline olukord. Välja seda muidugi ei öelda, sest «hoolivas ühiskonnas» ju nii ei sobi.