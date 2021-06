Hiljaaegu läbis meediat ärev sõnum, et Helsingi ülikool kaalub kokkuhoiu eesmärgil nii eesti keele külalisprofessori kui ka eesti keele lektori töökoha koondamist. Võimalik, et nii mõnegi jaoks siin Eestis oli uudis see, et välismaal on tõepoolest ülikoole, kus õpetatakse eesti keelt. Arutame ju üsna tormiliselt selle üle, kas välistudeng ja välisõppejõud Eesti ülikoolis peaks ikka õppima eesti keelt. On kõrgkoole, kus välismaalasele kohaliku keele õpetamist peetakse iseenesestmõistetavaks. Näiteks Mainori erakõrgkoolis õpivad kõik üliõpilased nii bakalaureuse- kui ka magistriastmes eesti keelt, mida toetab ka praktika eestikeelses keskkonnas. Muide, need üliõpilased maksavad oma õpingute, sh ka eesti keele õpingute eest ise. On ülikoole, kus käib äge väitlus, kas välistudengile peaks õpetama veidikenegi eesti keelt isegi sel juhul, kui ta õpib Eesti maksumaksja raha eest, või eeldada püsivalt ülikooli tööle tulnud õppejõult mõistliku aja jooksul eesti keele oskamist vähemalt suhtlustasandil.