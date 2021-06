Postimees Grupi hoone, Tartu mnt. 80. FOTO: Mihkel Maripuu

Pressinõukogu tegi Postimehe suhtes tauniva otsuse.

AS Lõuna-Eesti Hooldekeskuse juhatuse liige Ülo Tulik kaebas pressinõukogule, et 9. veebruaril 2021 ilmunud artikkel «Karantiin maa all: Eesti ei saa kuidagi lahti massihooldekodudest» sisaldab moonutatud infot, ebaõigeid andmeid ja ebakohaseid väärtushinnanguid. Artikkel räägib ­Eesti massihooldekodudest ja täpsemalt Hellenurme hooldekodust, kus hoolealused ööbisid karantiini tõttu soklikorrusel ja grillimajas. Kaebaja ei ole rahul, et ei saanud kommenteerida mõisahoone soklikorruse ja sinna paigutatud kliendiga seonduvat.

Postimees vastas pressinõukogule, et hooldekodu juhtum polnud kajastatud ühepoolselt, ajakirjanik rääkis lisaks kliendile ka sotsiaalministeeriumi, terviseameti, sotsiaalkindlustusameti ja õiguskantsleriga. Leht rõhutas, et artiklis ei ole hooldekodu kohta ühtegi süüdistavat lauset.

Pressinõukogu otsustas, et Postimees rikkus ajakirjanduseetika koodeksi punkti 4.2, mis näeb ette, et konflikti sisaldava materjali puhul peab ajakirjanik ära kuulama kõik osapooled. Pressinõukogu ­hinnangul on soklikorrusel kliendi luku taga hoidmine tõsine etteheide, ­millele oleks pidanud Lõuna-Eesti Hooldekeskuselt kommentaari küsima.