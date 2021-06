Aimar Altosaar FOTO: MIHKEL MARIPUU/PM/SCANPIX BALTICS

Põhjamaade ühiskondade tundjad väidavad, et sealne kõrge maksukoormus on võimalik, sest skandinaavlased usaldavad oma riiki. Igaüks usub, et makstes ise ära kõik nõutud maksud, teevad seda ka naabrid ja teised korralikud inimesed, ning ollakse veendunud, et riik kasutab kogutud raha mõistlikult, kõigi maksumaksjate hüvanguks, kirjutab toimetaja Aimar Altosaar.



Meil tuuakse maksudebati juurde tavaliselt paksu ja õhukese riigi mõiste. Valdav on arvamus, et riik ei tohiks olla liiga paks ehk ametnike arvu tuleks igal võimalusel kärpida. Kuid väga harva küsitakse, millist teenust ja millise kvaliteediga me avalikult sektorilt ootame. Kas oleme nõus minimaalsete hindade eest saadava hädapärase kvaliteediga? Võib-olla peaksime kokku leppima, mida peaks avalik sektor meile pakkuma, seejärel arvutama, kui palju see võiks maksta ning kas oleme valmis maksma õiget hinda?