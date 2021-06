Alutagusel on olukord pingeline. Eestimaa Looduse Fondi tehtud ettepanek oluliselt laiendada vastloodud pargi territooriumi koos keskkonnaameti aktiivsete uute piirangute seadmisega on viinud meid kohalikku sõtta. Enam ei saa väita, et probleemi pole või et see on vaid marginaalse inimgrupi mure: konfliktiga on praeguseks seotud pea iga Alutaguse elanik või maaomanik, kes tunneb suurt muret enda omandi pärast, sest pealetulevaid piiranguid riik ei kompenseeri.