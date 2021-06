Ma käin enamasti jalgsi tööl. Läbi vanalinna üles Toompeale. Meelde on jäänud, kuidas ühel hommikul Patkuli vaateplatvormil ja toomkiriku juures olnud kruiisituristide vahelt läbi murda oli täielik katsumus. Ei teagi, et oleks Eestis sellist rahvamassi kohanud.

Kas see on vanalinnale halb? Ei, hoopis võimalus kujundada vanalinnas elav ja mitmekesine elukeskkond, kus püsielanike ja turistide jaoks vajalik toimib koos. See klapib kokku TTÜ uuringus ilmsiks tulnud vanalinlaste ja kinnisvaraomanike ootustega. Vanalinna elanike arv kahaneb kiiresti ning nad on väga rahulolematud lühiajaliselt üüritavate korterite ja öömajade suureneva hulgaga.