Ühiskonnas on toimunud tugev muutus, üha enam räägitakse keskkonnahoiust ja rohepöördest. Enamik meist mõistab looduse väärtust ja muret selle säilimise pärast. Kõnealuse teema juures teeb mulle muret äärmustesse kaldumine. Muudatusi tuleb alati analüüsida ja selgitada nende väärtusi, seda ka iga inimese vaatest. Peame mõistma, et ühiskond ei saa toimida ilma mõistliku ja juhitava majandusmudelita. Seega tuleb meil leida hea kesktee, kirjutab Järva volikogu esimees Rait Pihelgas (RE).

Rõõm on tõdeda, et omavalitsused räägivad üha rohkem rohevalla kontseptsioonist. Soovime olla säästlikumad, saastame vähem, toetame uute ringmajandusmudelite arengut. Need on suured ja vajalikud eesmärgid, kuid mida see reaalselt tähendab? Ainult meeldivalt kõlavast loosungist ei piisa, vaja on koostada selge ja realistlik tegevuskava, mis viib meid soovitud tulemusteni.