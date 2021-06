Pärast seda, kui EL on visalt otsinud ühist keelt Venemaaga kõnelemisel ja üritanud ka kehtestada sanktsioone Moskva vastu, lõhestab säärane ettepanek selgelt Euroopa Liitu. On selge, et ELi idapoolsed riigid, kes on kogenud Nõukogude okupatsiooni, pole säärase diplomaatiaga nõus.