Kaljo Põllu «Taevalikud sõnumid», 2001. FOTO: Liis Treimann

Soome-ugri maailmakongressi korraldamine annab riigita rahvastele täiendavat kapitali, et olla esindatud rahvusvahelisel tasandil. Paraku näib, et kongressi jätkusuutlikkus muutub iga aastaga järjest küsitavamaks, kirjutab arvamustoimetuse juht Martin Ehala.



tellijatele Artikkel on kuulatav digipaketi tellijatele

Tellijale

Eelmisel nädalal leidis Tartus aset VIII soome-ugri rahvaste maailmakongress. Kuigi kongress ületas uudisekünnise vaevaliselt ja avalikkusele võib see ehk tunduda natuke nurgataguse üritusena, millest vähe sõltub ja mis vähestele korda läheb, on see mulje petlik.

Maailmakongress on riigita soome-ugri rahvaste loodud kõrgetasemeline rahvusvaheline institutsioon. Meenutagem, et kahel maailmakongressil kaheksast on kohal olnud kõik neli soome-ugri rahvaste riigipead: Eestist, Soomest, Ungarist ja Venemaalt. Ja kuigi kõik neli presidenti on olnud koos vaid kahel korral, on ülejäänud kongressidel olnud kohal vähemalt kaks riigipead ja mõnikord kolm.