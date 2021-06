Rahandusministeerium koostab Eesti mereala planeeringut ja saatis mais uuele kooskõlastusringile merekasutuse pikaajalise kavandamise dokumendi, kus erinevalt varasematest versioonidest on puudutatud ka kalapüüki. Nimelt on tuuleparkide alale toodud sisse kalapüügi piirkondadega arvestavad reservalad, kuid samas säilib võimalus 2027. aastal need vajaduse korral tuuleenergia tootmiseks kasutusele võtta. See näiline vastutulek mereala planeeringus ei paku kindlustunnet kalandussektorile ega lahenda näiteks puudulike uuringute probleemi.