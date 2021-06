Artikkel on kuulatav digipaketi tellijatele

Muidugi on pealkiri vähe vildakas. Ei ole veel tunnelit (ega saagi olema, kuni Vesterbacka seda ajab) ning olematus tunnelis ei saa ka laipa olla. Nii et kui keegi ootab siit põneviku jätku Taani-­Rootsi seriaalile «Sild», võib ta siinkohal lugemise lõpetada.

Aga eks ole ju Eesti ja Soome suhted samuti vähe vildakad. Isegi nii hullusti viltu, et meie peaministrit ei võeta teispool lahte isegi jutule mitte, selleks pidi ta Heale Sannale avaliku bulla kirjutama. Eks omal ajal zaporoožlastest kasakate poolt pahale Türgi sultanile saadetud kirja puhul olnud samuti põhiline kirjutamise protsess ise, samal ajal sultan Ahmedit sajatades. Ilja Repini eeskujul võiks Jüri Arrak samuti maalida surematu teose «Eestlased Soome sortsile kirja kirjutamas».

Oma ülemuse tegemata töö tegi ära suursaadik Sven Sakkov, nimetades Eesti-­Soome töörände olukorda õigete sõnadega: vale, ebaõiglane ja traagiline. Samal ajal meie välisminister ise – oot, mis ta nimi oligi… ahjaa, Eva-Maria Liimets – lausus, et kõik võimalik on tehtud. No ju siis olid hõimuvelled soomlased võimatud ja Hea Sanna ei osutunudki heaks.