Sügisest alustab Ida-Virumaal uus õppeasutus nimega kood/, mille rajasid Eesti juhtivad IT-gurud. Ingliskeelne sisseastumisinfo ja kooli tööpõhimõtted annavad märku, et kooli asutajatel on Eesti keelepoliitikast üsna teistsugune ettekujutus kui need, mis on olnud valdavad viimased 30 aastat, kirjutab Postimehe arvamustoimetuse juht Martin Ehala.