On väga teretulnud, et õigushariduse teema on täna tõstetud avaliku huvi vaatevälja. Ehk õnnestub selle tähelepanu valguses leida lahendusi ka fundamentaalsetele kõrghariduse rahastamise probleemidele Eestis. Proovin küsimust lahata sotsiaalteaduste valdkonna vaatenurgast, mille üheks osaks õigusharidus praegu on, kirjutab Tartu ülikooli sotsiaalteaduste valdkonna dekaan Raul Eamets.