Keskkonnaministeeriumis lähtume põhimõttest, et inimene on osa loodusest ja nende kahe vastandamine ei too kasu ei inimesele ega loodusele. Looduse säilitamise üks peamisi põhjusi ongi see, et inimene on looduse osa ja inimkonna säilimine sõltub otseselt looduse säilimisest. Ministeerium mõistab, et elurikkuse hoidmine on inimkonna eksisteerimiseks hädavajalik ja teeb selleks pingutusi. Ka meie eesmärk on leida tasakaal, et säiliks looduskeskkond ja ka elu maal.