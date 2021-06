Rohkem kui nädal aega kestnud jalgpalli Euroopa meistrivõistlused on tõsised jalgpallisõbrad telerite ette aheldanud, et üle pika aja taas korralikku spordipidu nautida. Rõõmu ja emotsioone ei võta ära keegi, kuid spordipeo kõrval on ikka ja jälle põhjust mõtiskleda ka hoopis teistsuguse mängu peale, kus pole reegleid ega väljakupiire.