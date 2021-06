Ajal, mil infotehnoloogiast hakkab saama Eesti majanduse vedur ning süveneb globaalne talendisõda, tuleb analüüsida, kuidas tagada, et see ei hakkaks mõjutama eesti keele kestlikkust. Tänu keeletehnoloogiale on eesti keelele tulemas täiesti uued ajad ning infotehnoloogia valdkonnas on töö ja õpe üha enam rahvusvaheline ja ingliskeelne.