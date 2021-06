Eestlaste hulgas on üha rohkem neid, kes soovivad end vaktsineerida. FOTO: Dmitri Kotjuh/Järva Teataja

Vaktsiinivastasus ja nendes kahtlemine on justkui mitme peaga lohe, kelle keelitamine vajab pikka meelt, et tulemusteni jõuda, ent vahetevahel ei aita ka vankumatu visadus. Siiski tasub selle lohega viisakalt käituda, kuna vastasel korral võivad tagajärjed muutuda üha tõsisemaks.

Artikkel on kuulatav digipaketi tellijatele

Kuigi vaktsiinid päästavad maailmas igal aastal miljoneid inimelusid, siis sugugi mitte kõik inimesed ei suhtu vaktsiinidesse soosivalt. Vaktsineerimise vastasus pole uus nähtus, mis üksnes koroonapandeemia ajal on välja löönud – kahtlejaid oli juba 19. sajandil, kui vaktsineerimine oli veel lapsekingades. Enne koroonapandeemiat äratasid tähelepanu need, kes oma lapsi ei lase vaktsineerida, kartes näiteks autismi tekkimist või muid tervisehädasid. Tänapäeval on paljude haiguste vastu vaktsiin olemas, aga problemaatiline ongi vähene huvi mitmete vaktsiinide vastu.