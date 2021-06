Viimased päevad oleme taas näinud unetuid öid riigikogus, mil opositsiooni obstruktsioon ehk parlamendi töö sihilik takistamine on venitanud seaduseelnõude vastuvõtmise väga pikaks. Riigikogu aseesimees Hanno Pevkur mainis ka eilsel pressikonverentsil ohtu, et kui obstruktsioon pole enam seotud ühe seaduseelnõuga, vaid seda viiakse ellu üldse parlamendi töö takistamiseks, võib Eesti demokraatia ohus olla.

Pevkuri remark oli suunatud EKRE vastu, kuid meenutagem, et ka praegu võimul olev Reformierakond – sinna kuulub ka Pevkur – kasutas eelmise valitsuse ajal obstruktsiooni ja umbusalduse avaldamist päris palju. Umbusalduse avaldamine peaminister Kaja Kallasele kukkus oodatult küll läbi, kuid see viis taas avalikkuse tähelepanu eemale riigikogu sisulisest tööst ehk seaduste vastuvõtmisest.

Obstruktsioon ja umbusalduse avaldamine on osa poliitilisest repertuaarist, kuid küsimus on selles, mis proportsioonides neid kasutatakse ja kuidas tajub seda rahvas.

Puhtarvuliselt polegi lood riigikogus hullud: praegune riigikogu on eile lõppenud viiendal istungjärgul vastu võtnud 64 seadusandlikku akti, mis on selle riigikogu vastava rekordi kordami- ne. Kuid tasub tähele panna obstruktsioonist tõukuvaid suundumusi, mis Eesti parlamentarismile ja erakondlikule süsteemile head ei ennusta.

Karu tekstile tasub kõrvale panna veel üks: «Ja kas on kodanikul tarvis soetada veel uusi poliitilisi erakondi seniste taltsutamiseks? On karta, et need uuedki laskuvad seniste tasapinnale kobrutavas haputaignas.» Nii kirjutas vapside ajakiri Võitlus oma esimeses numbris 1. mail 1931. Kolm aastat hiljem Eestis erakondi enam polnud.