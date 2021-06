Sarnaselt metsaga raiume me nüüd ka oma kirjakeelt

Artikkel on kuulatav digipaketi tellijatele

Eelmisel nädalal toimetajatööd tehes vääratas sõrm korraks klaviatuuril, nii et teksti lipsas kogemata «profesor». Parandasin automaatselt ära, aga jäin mõtlema, kas mõne aja pärast ongi normaalne (vabandust, lubatud, sest keelenorme siis nagu enam polevat) kirjutada näiteks «brohvessoor»? Või äkki hoopis «proffet», olgu siis Maltsvet või Muhammad.

Ma olen õppinud ülikoolis mitut otsesemalt või kaudsemalt emakeelega seotud eriala, sealhulgas eesti filoloogiat ja keeletoimetamist. Tegelikult polegi eriala tähtis – kõik, mida ülikoolis õpitakse, on alati seotud keelega, kirjalike tekstidega, tarkade teostega, mille puhul on keeruline ette kujutada, et neile ei kehtiks kirjakeele normid.