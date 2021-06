Vähene enesekindlus ja läänele alt üles vaatamine on olnud ja on Eesti suur probleem, kirjutab Eesti Panga nõukogu endine esimees Jaan Männik.

Soome-Eesti suhete arenemist jälgides ei välista ma – ja loodan, et ajaloolased võivad 25 aasta pärast väita –, et 2021. aasta juunis sai alguse üks oluline muutus.

Üks Eesti iseseisvuse taastamise järgseid suuri probleeme on olnud ebakindel suhtumine oma oskustesse: «ega meie ei oska, vaatame kuidas soomlased ja rootslased teevad», «meil on kõik lapsekingades ja alles õpime». Tulin Eestisse elama 1992. aastal ja töötasin 14 aastat sidesüsteemi ettevõtetes. Nendes olid soomlased kaasomanikud. Eestis leiti, et kui tahame areneda, siis on vaja sidet moderniseerida. Osalema kutsuti Rootsi Telia ja Soome Sonera, eeldades, et nemad saavad teha vajaliku rahasüsti ja neil on vastavad teadmised ja oskused. Tegelikult tulid nad aga endale raha teenima.