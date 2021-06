Kultuuriminister Anneli Ott. FOTO: Sander Ilvest

Tartusse on kogunenud meie hõimurahvaste esindajad – kokku 14 eri rahvust –, et pidada kaheksas soome-ugri maailmakongress. Maailmakultuuri mitmekesisust silmas pidades väga kaalukat sündmust on Eesti korraldanud varemgi, 17 aastat tagasi, mil soomeugrilaste esindusfoorum kogunes Tallinnas, kirjutab kultuuriminister Anneli Ott (KESK).



Eesti Rahva Muuseumis peetavad arutelud käsitlevad sedakorda keelte ja identiteedi tähtsust ja selle hoidmist soome-ugri rahvaste kultuuriruumis. Soome-ugri rahvaste maailmakongress on üks soome-ugri rahvaste ühise kultuuriruumi üks olulisemaid ühiseid ettevõtmisi. See on unikaalne sündmus ainuüksi juba seetõttu, et kongress ühendab eri riike ja rahvaid keelesuguluse alusel.