Lääs on praegu küll karilt pääsenud, kuid küsimus on, mis saab edasi, kirjutab kolumnist Edward Lucas.

Joe Bideni suurim väärtus on see, et ta pole Donald Trump. Viimased neli aastat on Ameerika liitlased vabisenud rahvusvaheliste tippkohtumiste eel, kartes nahutamist või ebameeldivat üllatust. President Bideni rõõmsameelne stiil ja südamest tulev mitmepoolsus kindlustasid sõbraliku ja tulemusliku G-7 tippkohtumise Cornwallis. See valmistas ette pinnase ka sama lootusrikkale NATO kohtumisele Brüsselis.