EKRE venitab ja umbusaldab ning Isamaa lööb kampa, sotsid sörgivad sabas ka enda umbusaldusavaldusega. Opositsiooni piiratud tööriistakastist võetakse viimast. Kas neil pingutustel on aga sisu, või on tegu pelgalt enda püünel hoidmisega?

Opositsioonil on tegutsemiseks ahtad võimalused, mis piirduvad enamasti koalitsiooni töö takistamisega. Lisaks seaduseelnõude üle ühiskondliku debati algatamisele on peamiseks töövahendiks arvukad muudatusettepanekud ja obstruktsioon pikkade kõnede või paljude vaheaegade näol.

Omapoolsete eelnõude algatamine on seejuures pigem mainekujunduslik, kuna on suhteliselt selge, et need vastuvõetuks ei osutu. Seega tuleb opositsioonile kasuks ühtne eesmärk ja pildis püsimine – esimest on EKRE ja sotsiaaldemokraatide puhul raske ette kujutada, teist aga näeme vahelduva eduga kõigi opositsioonierakondade puhul.