See ei ole Bidenile ja Putinile esimene kohtumine. Esmakordselt kohtusid nad 2011. aastal kui Biden oli asepresident ja Putin peaminister. Kohtumine ei kujunenud sõbralikus õhkkonnas. Erinevalt George W. Bushist, kes kümmekond aastat varem kohtudes Putinile silma vaadates ütles, et tegu on «väga otsekohese ja usaldusväärse» riigipeaga, kelle hinge ta hästi mõistab, siis Bideni 2017. aastal ilmunud raamatu «Luba mulle, isa» (Promise me, Dad) kohaselt ütles viimane Putiniga esmakohtumisel: «ma vaatan teie silmadesse ja ei usu, et teil oleks hinge». Selle peale Putin vastas, et «Me mõistame teineteist».