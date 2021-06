Meie iduettevõtete ökosüsteem on tootnud mitmeid kõrge lennuga ükssarvikuid, mis oma valdkondades teevad väga võimast innovatsiooni. Aga kõrgtehnoloogia ehk teadusmahuka tehnoloogia, ingliskeelse uhke väljendiga deep tech’i suured edulood on Eestis jäänud veel nägemata. Kõrgtehnoloogiad on kapitalimahukad, toote või teenuse arendustsükkel ja tootlikkuse saavutamise periood on palju pikem kui tavaettevõtluses. Ignoreerida ei saa ka kõrgeid tehnoloogiariske. Üldjuhul põhinevad need tehnoloogiad tippteadusele ning neid iseloomustab väga kõrge innovatsioonitase. Kõrgtehnoloogilised ettevõtted vajavad enda ümber ka toimivat ökosüsteemi, et tagada ajude ning ideede ringlus. Kas see on ainult suurte ja väga arenenud riikide mängumaa?